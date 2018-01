Uber começa a entregar comida em São Paulo - Link - Estadão

Uber UberEats, criado em 2014, é o serviço de entrega de comida do Uber.

O Uber lançou no Brasil nesta terça-feira, 13, o aplicativo de entrega de comida UberEATS. A nova ferramenta, que está disponível, por enquanto, apenas em alguns bairros do centro expandido de São Paulo, permite que usuários do serviço peçam comida de restaurantes do mesmo jeito que fazem com carros no aplicativo principal da empresa. As entregas, ao contrário do que acontece em apps como iFood e Pedidos Já, serão feitas por colaboradores do Uber.

O aplicativo ainda está em fase de testes e implementação. Mesmo quem mora nas regiões atendidas pelo programa corre o risco de não conseguir utilizá-lo, uma vez que o acesso está restrito a alguns convidados. Segundo a empresa, convites estão sendo feitos ao longo da semana, mas ainda não há previsão de quando o serviço estará disponível para o público em geral.

De acordo com o Uber, mais de 100 restaurantes da cidade já estão com cardápios cadastrados no UberEats. Entre eles, o italiano Cosi, as pizzarias A Esperança e Galpão da Pizza e a sorveteria Diletto. O tempo de entrega, em média, deverá ser de 35 minutos. “O brasileiro ainda não está acostumado com delivery de restaurantes caros”, afirma o consultor em alimentos e bebidas Adalberto Viviani. “As pessoas precisarão entender que a entrega de comidas vai além da pizzaria. É um dos desafios do Uber.”

10 restaurante que você pode pedir comida pelo Uber











Foto: Divulgação Serviço de entregas de comida, o UberEATS começou a operar no Brasil nesta terça-feira,13. Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas em uma região de São Paulo, operando com mais de 100 restaurantes. Veja alguns deles a seguir Foto: Divulgação Para quem quiser um sushi, poderá pedir no Chinmi, no Brooklin. Ele é um dos restaurante orientais que já firmaram acordo com o UberEATS. Foto: Divulgação Hamburguerias também tem espaço no UberEATS. A Classic Burger Haüs (foto), do Itaim Bibi, é uma delas. A 212 Burger, nos Jardins, também está na lista. Foto: Divulgação Com pizzas feitas no forno à lenha, a Galpão da Pizza, da Vila Pompeia, também está no UberEATS, levando suas pizzas para bairros de São Paulo Foto: Divulgação Clássico restaurante italiano na região dos Jardins, o Pecorino também entrega suas comidas pelo UberEATS. Foto: Divulgação A confeitaria Da Feira ao Baile também faz parte do UberEATS, entregando bolos pelos bairros paulistas. Foto: Divulgação A cozinha oriental contemporânea também tem seu espaço no UberEATS. O restaurante Tian, do Itaim Bibi, também está no serviço de entrega de comidas. Foto: Divulgação O requintado restaurante Cosi, no bairro Higienópolis, também está no menu do UberEATS. Foto: Divulgação Quem quiser se refrescar com um sorvete, sem problemas. A sorveteria Dilletto também está no UberEATS. Foto: Divulgação Não é só de hamburguerias e restaurantes orientais que vive o UberEATS. O restaurante peruano La Peruana também faz entregas por meio do app. Foto: Divulgação Tradicional restaurante de São Paulo, o Frevo também levará seus lanches beirutes para outros bairros da cidade por meio do UberEATS.

Como pedir. O aplicativo do UberEats está disponível para os sistemas operacionais iOS e Android. Para fazer um pedido, será preciso baixar o app e criar uma conta – quem já usa o Uber pode usar o mesmo usuário e senha.

Dentro do app, basta escolher o restaurante e fazer o pedido. O Uber vai encaminhar os detalhes da comanda ao restaurante, que, por sua vez, responderá à empresa informando o tempo de preparo da comida. A taxa de entrega é de R$ 7 – o mesmo da corrida mínima do Uber em São Paulo. A empresa, porém, não revelou qual será o porcentual que cada parte do processo vai ganhar.

De acordo o site de recrutamento de colaboradores do UberEats, o serviço terá três tipos de entregadores: motoboys, ciclistas e até mesmo entregadores a pé. Segundo o Estado apurou, motoristas poderão ser utilizados pela plataforma caso não haja outros entregadores disponíveis nas imediações.

Para Sérgio Molinari, sócio da consultoria especializada em alimentos Food Consulting, o UberEats resolve um problema da maioria dos restaurantes: lidar com a logística e a gestão de um serviço de entrega. “O maior gargalo do setor de delivery é justamente a entrega. Muitos estabelecimentos não entram nisso porque sai da operação habitual deles”, diz Molinari.

Para o especialista, a aposta em restaurantes mais caros é uma forma do Uber ganhar escala com o serviço. “Operações com tíquete médio mais baixo podem fazer com que a taxa de entrega inviabilizem o modelo no primeiro momento”, diz.