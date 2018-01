Uber contrata chefe de buscas do Google - Link - Estadão

Reuters Amit Singhal anunciou em seu próprio blog pessoal que irá se juntar ao Uber após se dedicar por 15 anos à Alphabet

A empresa de transporte urbano por aplicativo Uber anunciou nesta segunda-feira, 23, que contratou o responsável por trás do sistema de buscas do Google, Amit Singhal. O objetivo é que ele trabalhe junto com o presidente executivo do Uber, Travis Kalanick, ajudando a avançar o programa de carro autônomo da companhia.

Amit Singhal anunciou em seu próprio blog pessoal que irá se juntar ao Uber após se dedicar por 15 anos à Alphabet, controladora do Google. O engenheiro terá o cargo de vice-presidente de engenharia, de acordo com um porta-voz do Uber. Com isso, ele terá múltiplas funções, como supervisionar os esforços de mapeamento de ruas em todo o mundo, além de servir como conselheiro de Kalanick e de Anthony Levandowski, que dirige o programa de corro autônomo do Uber.

Na mensagem em seu blog pessoal, Singhal afirmou que está entusiasmado pelos desafios de engenharia que o Uber está enfrentando. Ele chamou a empresa de "lojas de doces" para um aficcionado por tecnologia.

"E não me deixem começar a falar sobre o quão interessante e animador a direção autônoma é para um cientista de computadores", escreveu.

O engenheiro anunciou sua saída do Google há quase um ano. Na época ele afirmou que sua próxima carreira envolveria filantropia. Ele criou a Fundação Singhal, que tem como objetivo fornecer educação para crianças carentes na Índia.