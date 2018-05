Safety Board/Handout /Reuters Veículo autônomo do Uber matou pedestre no Arizona (EUA)

Dois meses depois do acidente fatal envolvendo um carro de sua frota de veículos autônomos em testes, o Uber anunciou nesta segunda-feira, 7, que contratou o ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) dos Estados Unidos Christopher Hart como conselheiro. O novo executivo ficou conhecido por ser o responsável pela investigação de um acidente fatal envolvendo um carro Tesla em modo automático em 2016, quando deu declarações polêmicas ao dizer que acreditava que mortes em acidentes seriam comuns durante os testes dos veículos sem motorista.

O anúncio aconteceu horas depois de que sites americanos noticiaram que o acidente foi causado por uma falha no software usado no carro da companhia.

Segundo as reportagens, o acidente que matou uma pedestre do Arizona, em março deste ano, aconteceu porque houve um erro no software que decide pelo carro autônomo como reagir em relação aos objetos em sua volta. As notícias disseram que os sensores do carro detectaram a pedestre, mas o programa entendeu e decidiu que o carro não precisava parar imediatamente.

O Uber se negou em comentar os detalhes do caso, alegando que há uma investigação do NTSB em andamento. O NTSB disse que divulgará um relatório preliminar das investigações nas próximas semanas.

Medida. Ao anunciar a contratação de Hart como conselheiro de segurança, o Uber disse que iniciou uma revisão de segurança em todo o programa usado nos carros autônomos, na tentativa de ver possíveis falhas.

“Nossa revisão está olhando para tudo, desde a segurança do nosso sistema até nossos processos de treinamento para operadores de veículos, e esperamos ter mais a dizer em breve”.

Em um vídeo do acidente, divulgado pela polícia, indica que o carro do Uber não freou antes de atingir a mulher. No momento do acidente, um motorista acompanhava os testes de dentro do carro, mas o vídeo mostra que ele estava olhando para baixo e não para a estrada. Desde o acidente, o Uber suspendeu todos os testes com seus veículos autônomos.