Uber cria serviço com carros de 'Mad Max' nos EUA - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

O Uber sempre busca inovar seus serviços. Aqui no Brasil, por exemplo, funcionou a ferramenta que entregava sorvetes para os clientes. Em outro momento, em São Paulo e Brasília, criaram o UberBIKE: o serviço disponibilizava carros com suporte para bicicletas e funcionou por um dia. Agora, na cidade de Seattle, nos EUA, um serviço possibilita que usuários do app chamem carros inspirados no filme Mad Max.

Para quem está em Seattle, basta entrar no app e solicitar um carro na função Mad Max. Em alguns instantes, chegará um carro personalizado de acordo com os carros futuristas do filme de George Miller.

Chama a atenção o fato de que o transporte com os carros personalizados são realizados de forma totalmente gratuita. Explicando isso, o Uber disse que “seus dólares não valem nada em Wasteland. Assim, pagamentos não serão requeridos.”

Servindo como parceria da empresa de tecnologia com a Warner Bros. — que está lançando um game baseado no filme—, a ferramenta, que começou a funcionar na sexta-feira, 28, deve encerrar as atividades nesta segunda-feira, 31.

Não há informações se a ferramenta especial do Mad Max irá ficar disponível em outras cidades ao redor do mundo.

Abaixo, algumas imagens dos carros divulgadas no Twitter:

Mad Max @Uber is a transportation vehicle I can get behind. pic.twitter.com/TfYrfHVpLi — Janelle Bonanno (@s0osleepie) 29 agosto 2015

Me and @ISpeakTetris had a ride in the Mad Max Uber pic.twitter.com/8tYw8jQp46 — Mike Cosimano (@MikeCosimano) 31 agosto 2015