Amanda Perobelli/Estadão Dara Khosrowshahi, o atual presidente executivo do Uber: vitória nas negociações

O presidente do Uber, Dara Khosrowshashi se reuniu com o comissário de transportes de Londres, Mike Brow, em janeiro deste ano para discutir o pedido de renovação de licença de atuação do aplicativo de transportes na capital inglesa. Até o momento não havia registros de que os dois tinham se encontrando este ano. Caso a licença não seja renovada, o Uber precisará deixar de atuar na cidade em setembro deste ano.

Na tentativa de revogar a proibição, o Uber tem adotado uma série de mudanças no serviço no país, exigidos pelos órgãos ingleses. Entre eles está a necessidade de ter um atendimento de suporte todos os dias da semana por 24h, além de notificar a polícia londrina sobre acidentes graves envolvendo participantes da plataforma.

Além da reunião em janeiro, Khosrowshashi tinha se encontrado com Brown em Londres em outubro do ano passado, logo depois da empresa ter prometido atender as exigências dos órgãos ingleses.

O governo londrino e o Uber não quiseram comentar os detalhes da segunda reunião. Uma audiência sobre o recurso do Uber deve acontecer ainda este mês.