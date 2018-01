Uber é indiciado na Dinamarca por violação de leis de táxi - Link - Estadão

Reuters O Uber enfrenta problemas jurídicos na Europa

A divisão europeia de negócios do Uber foi indiciada na Dinamarca por supostamente ter ajudado dois motoristas a violarem as leis de táxi, informou nesta sexta-feira, 2, o chefe da promotoria da polícia de Copenhague.

A acusação do Uber é um caso teste de avaliação judicial de possível cumplicidade da empresa em atos ilegais cometidos pelos seus motoristas, informou o promotor Vibeke Thorkil-Jensen em comunicado.

No mês passado, um motorista do Uber na Dinamarca foi condenado por violar leis de táxi e multado em US$ 855. Um segundo motorista foi sentenciado por revelia ao não comparecer perante o tribunal.

O Uber vem se deparando com numerosos casos judiciais em vários países e alguns de seus motoristas, que não estão sujeitos às rigorosas regras de licenciamento e segurança, foram condenados por oferecer serviços de táxi ilegal. Mas essa é a primeira vez que o próprio Uber é indiciado na Dinamarca.

"Agradecemos a oportunidade de esclarecer nossa posição legal ao promotor", disse um porta-voz do Uber à Reuters, acrescentando que a empresa se sente encorajada por recentes indícios de que o governo dinamarquês planeja "modernizar" as regras.

A promotoria de Copenhague inicialmente buscará uma multa de 30 mil coroas dinamarquesas para o Uber, afirmou Thorkil-Jensen. Se a corte decidir contra a empresa, o promotor disse que multas separadas podem ser aplicadas para eventuais violações futuras por parte dos motoristas.

Ainda não foi definida uma data para audiência em Copenhague, de acordo com o promotor. O Uber informou que o serviço continuará sendo prestado na Dinamarca, enquanto o processo estiver em andamento.