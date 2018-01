Uber espera ter frota de carros autônomos em menos de dois anos - Link - Estadão

Claudia Tozetto/Estadão O carro autônomo do Uber, em Pittsburgh

Os carros autônomos podem estar mais próximos de fazer parte do nosso cotidiano. Nesta quarta-feira, 24, o diretor presidente do Uber, Dara Khosrowshahi, disse que espera que o aplicativo possa oferecer corridas com veículos sem motorista aos seus clientes em no máximo dois anos.

Segundo publicação do site norte-americano Business Insider, a primeira frota de carros autônomos da empresa de aplicativos de transporte compartilhado deve ter sua estreia nos Estados Unidos nos próximos 18 meses. “Não será um caso de teste, mas um caso real de uso”, disse Khosrowshahi.

No entanto, nem todos os carros do Uber serão substituídos por carros autônomos de uma só vez. O executivo disse que a empresa acompanhará os pedidos de determinada região, para aí então enviar veículos autônomos para um pequeno número de usuários.

Khosrowshahi deu como exemplo a cidade de Phoenix, capital do Estado do Arizona, nos EUA. Ele disse que do total de corridas para a região, no futuro, 95% será atendido por motoristas com humanos, mas em 5% dos casos a corrida será atendida por um veículo autônomo.













Uber espera ter frota de carros autônomos em menos de dois anos

A previsão da empresa é que a quantidade de corridas feitas por carros autônomos aumente gradualmente nos próximos anos e que os usuários do Uber poderão escolher se eles querem um carro com ou sem motorista.

Investimento. Os carros autônomos são uma das apostas da empresa para se manter a frente do mundo de transporte compartilhado. A empresa tem testado os veículos em regiões específicas de São Francisco, Pittsburgh e Arizona.

Atualmente, a companhia também protagoniza uma disputa judicial contra a divisão de carros autônomos do Google, a Waymo, por roubo de segredos comerciais.