Uber já realizou mais de 2 bilhões de corridas no mundo todo - Link - Estadão

Rafael Arbex/ESTADÃO Corrida de número 2 bilhões foi realizada simultaneamente em 16 países por 147 motoristas

O Uber já completou mais de 2 bilhões de corridas feitas por meio de seu aplicativo, disse o presidente-executivo da empresa, Travis Kalanick, nesta segunda-feira, 18. O marco que chega apenas algumas semanas após o serviço de carona remunerada adicionar mais US$ 4,7 bilhões ao caixa.

Em mensagem publicada no Facebook, Kalanick revelou que Uber atingiu 2 bilhões de corridas em 18 de junho, seis meses depois de a empresa registrar o primeiro bilhão de viagens. Os números demonstram que a companhia completou a mesma quantidade de corridas em seis meses, como o fez nos seis anos anteriores. Em parte, o sucesso se deve aos gastos pesados ​​para recrutar motoristas e passageiros, o que foi possível graças a mais de US$ 13 bilhões em investimentos que a empresa recebeu.

Segundo Kalanick, a corrida de número 2 bilhões foi realizada simultaneamente em 16 países por 147 motoristas. A maior parte destas viagens, 54, aconteceu na China, uma indicação do crescimento da empresa no país, onde Kalanick também disse que o Uber está perdendo mais de US$ 1 bilhão por ano, em razão da competição com outros serviços.

O Uber presta serviços em 450 cidades no mundo. No mês passado, a empresa levantou US$ 3,5 bilhões junto ao fundo soberano da Arábia Saudita, parte de uma rodada de financiamento que avaliou a empresa como valendo US$ 62,5 bilhões de dólares.

No início deste mês, o Uber conseguiu um empréstimo alavancado de US$ 1,15 bilhão, permitindo que a empresa tirasse vantagem de taxas de juro historicamente baixas, mantendo financiadores de capital de risco felizes por não diluir ainda mais o seu capital próprio.