Uber lança site com dados sobre fluxo de passageiros - Link - Estadão

O Uber lançou neste domingo, 9, uma plataforma que mostra dados sobre o fluxo de passageiros. Chamado de Movement, o novo site da empresa mostra quais regiões contam com maiores demandas por motoristas, além de ser possível compreender quais os horários com um maior número de passageiros e o tempo médio de uma viagem entre quaisquer regiões atendidas pelo serviço de transporte.

De acordo com o Uber, o objetivo do Movement é "ter um papel em ajudar as cidades a crescer de uma maneira que funcione para todos" — para isso, a companhia afirmou estar disponível para parcerias com órgãos de pesquisa e de planejamento urbano em todo o mundo. Além disso, está sendo analisada a possibilidade de transformar o Movement em uma plataforma aberta para outras empresas, que poderia inserir as informações próprias de fluxo de passageiros.

O site, por enquanto, ainda está em desenvolvimento, e é preciso cadastrar o e-mail para acessar a plataforma.