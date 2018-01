Uber muda aplicativo e aposta em 'entretenimento de bordo' - Link - Estadão

Nova versão do app deve chegar aos usuários nas próximas semanas

Pool, X, Black, Bag: descobrir qual é o tipo de serviço certo para pedir um Uber às vezes pode ser um desafio dentro do aplicativo. Para facilitar a vida dos usuários, o Uber está promovendo uma série de mudanças em seu aplicativo, em alterações que vão da simplificação das modalidades de "carona" até a implementação de um sistema de "entretenimento a bordo" que pode fazer a empresa encontrar novas fontes de receita.

As mudanças foram anunciadas pelo Uber nesta quarta-feira, 2, e devem chegar às diferentes versões do aplicativo da empresa nos próximos meses. "Precisamos de um sistema novo que consiga lidar com as novidades que estavam se acumulando no design antigo", declarou o presidente executivo do Uber, Travis Kalanick, em entrevista coletiva.

A partir de agora, o novo aplicativo começa com uma simples questão: para onde o usuário vai? Uma vez escolhido o destino, o aplicativo passará a mostra quanto vai custar cada uma das opções de transporte (ao invés de fazer o usuário navegar por cada uma delas) e também o tempo previsto para a chegada em cada modalidade – seja pegando um carro sozinho no X ou dividindo a viagem com estranhos no X.

O novo app também terá um sistema capaz de prever para onde o usuário está indo: se é de manhã, a primeira sugestão que o sistema fará é o local de trabalho do usuário; se é de noite, será para casa ou para algum destino comum. Outra possibilidade é a de que o app se integre com a agenda do usuário, copiando dela o endereço de destino de uma reunião ou encontro.

O mesmo vale para quando um grupo de amigos está combinando um encontro em um bar via WhatsApp – o app do Uber, com a permissão do usuário, poderá descobrir o endereço do bar sem questionar o usuário.

Além disso, uma modificação simples, mas muito útil é a de que, depois que um motorista aceitar uma corrida, seu carro será identificado dentro do app com a cor certa – ajudando passageiros a encontrar o condutor correto em meio a multidões e congestionamentos.

Entretenimento. Outra novidade que o aplicativo do Uber vai apresentar para os usuários é a quantidade de serviços que poderão ser acionados dentro do app. Agora, no lugar de mostrar apenas um mapa com o trajeto para o destino final, o aplicativo poderá mostrar sugestões de músicas – em integração com o Pandora – ou de restaurantes – em parceria com o serviço de recomendação Yelp – para o usuário, com base no destino da viagem.

Se o passageiro está indo para uma estação de trem ou metrô, o Uber vai mostrar quando saem os próximos trens. Se ele está indo para casa, o Uber vai sugerir que ele peça comida através do UberEATS, serviço de entrega de refeições da empresa – com base na previsão de tempo da viagem, o aplicativo saberá com boa dose de precisão quanto tempo a comida vai levar para chegar depois do usuário.

"Com alguma sorte, você e a sua pizza chegarão juntos em casa", disse Yuhki Yamashita, gerente de produto do Uber. Há também uma integração com o Snapchat, na qual o usuário poderá mandar mensagens aos amigos com um filtro exclusivo, que mostra o tempo previsto de chegada até um encontro.

Com essas funções internas, o Uber também abre espaço para uma nova fonte de receita: oferecer anúncios baseados na localização do usuário em meio às rádios e outras funcionalidades do app. Por enquanto, não há planos para isso, mas é fácil imaginar como isso pode acontecer – especialmente na eventualidade da empresa abrir seu capital e precisar demonstrar novas fontes de receita para possíveis investidores.