Uber oficializa contratação de Dara Khosrowshahi - Link - Estadão

Drew Angerer/AFP Dara Khosrowshahi, diretor-geral do Expedia, foi escolhido para ser o novo presidente executivo do Uber

O aplicativo de carona paga Uber oficializou a chegada do novo presidente executivo, Dara Khosrowshahi, que passou 12 anos à frente do site de viagens online Expedia. O conselho de administração da empresa enviou, no final da noite de ontem, um e-mail aos funcionários da empresa. A decisão sobre a contratação de Khosrowshahi foi tomada no último domingo, mas a empresa ainda não havia oficializado a contratação, pois detalhes do contrato ainda estavam sendo finalizados.

Ontem, Khosrowshahi falou pela primeira vez que havia aceitado a oferta do Uber, em uma entrevista ao jornal The Wall Street Journal. O executivo chega à empresa em um momento delicado, em que a empresa tenta se recuperar de uma série de escândalos que culminaram na saída do cofundador e então presidente executivo, Travis Kalanick, no final de junho.

A chegada de Khosrowshahi também é o primeiro passo para resolver o problema de falta de uma liderança clara na empresa, que se consolidou como o principal serviço de carona paga no mundo. Até agora, a empresa estava funcionando sem presidente executivo, diretor financeiro, de operações e de engenharia.

"O conselho e o time executivo estão confiantes de que Dara é a melhor pessoa para liderar o Uber para o futuro", afirmou o conselho em um e-mail enviado aos funcionários da empresa.

Despedida. Khosrowshahi também enviou um e-mail aos funcionários do Expedia, comunicando que aceitou o cargo de presidente de executivo do Uber, em meio a "sentimentos misturados". "Essa foi uma das decisões mais difíceis da minha vida", afirmou o executivo. "Tenho que dizer que estou com medo. Estou no Expedia por tanto tempo, que eu me esqueci como é a vida fora daqui."

No período em que ficou no Expedia, Khosrowshahi ajudou o site de reservas online a multiplicar o valor de suas ações por seis vezes desde 2005. O executivo disse que vai estar presente na reunião de funcionários do Uber nesta quarta-feira, para responder perguntas da equipe e do conselho de administração.

Na chegada, o executivo terá de lidar com caos no Uber. Ele vai enfrentar um processo aberto pela Alphabet, empresa que controla o Google e Waymo, que acusa um engenheiro do Uber de roubar tecnologia de sensores para carros sem motorista. Além disso, ele terá de lidar com um conselho de administração dividido, acusações de assédio sexual contra funcionários da empresa e problemas de conduta interna.

Kalanick, que continua no conselho de administração do Uber, se pronunciou dando as boas-vindas ao novo presidente executivo. "Votar para escolher um novo presidente executivo do Uber foi um grande momento para mim e não poderia estar mais feliz de passar a tocha para um líder tão inspirador", disse o ex-presidente executivo do serviço, em comunicado.