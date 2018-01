Uber planeja ter 50 carros elétricos em Londres até o final de setembro - Link - Estadão

Divulgação Aplicativo perdeu mais de US$ 1 bi no primeiro semestre

O serviço de transporte urbano por aplicativo Uber afirmou nesta quarta-feira, 31, que usuários em Londres poderão viajar em carros elétricos em breve.

A companhia anunciou que ao final de setembro alguns de seus motoristas vão conduzir 50 carros elétricos sob uma parceria com as montadoras BYD e Nissan. A empresa informou ainda que centenas de carros elétricos podem estar no serviço no próximo ano.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, tem prometido tornar Londres uma das cidades mais verdes do mundo, com menores emissões de poluentes por ônibus, instalação de pontos adicionais de recarga de bateria de carros elétricos e tarifas adicionais sobre veículos que mais poluem.

O plano inicial do Uber de ter 50 carros elétricos será acompanhado por um estudo de três meses para avaliar a capacidade da cidade para recarregar baterias dos veículos.