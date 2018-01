Uber recebe US$2 biIhões em investimento de empresas chinesas - Link - Estadão

Reuters

O serviço de carona remunerada Uber disse nesta quarta-feira, 13, que recebeu quase US$ 2 bilhões em financiamento de investidores chineses. Parte do montante é proveniente de uma recente rodada de financiamento que avaliou a unidade chinesa da empresa norte-americana em US$ 7 bilhões.

A principal entidade global do Uber recebeu o restante do dinheiro, embora a companhia não tenha especificado com quanto cada unidade ficou. Os detalhes foram divulgados pela mídia chinesa nesta quarta-feira e confirmados pela porta-voz do Uber.

Os investidores chineses cujos nomes não haviam sido informados anteriormente incluem China Minsheng Banking Corp, a empresa do setor imobiliário China Vanke Co Ltd e a China Broadband Capital.

Outros investidores incluem HNA Group Co Ltd, controladora da Hainan Airlines, China Taiping Insurance Holdings, China Life Insurance, Guangzhou Automobile e CITIC Securities.

/REUTERS