Uber registra prejuízo de US$ 708 milhões no primeiro trimestre - Link - Estadão

O Uber registrou novo prejuízo expressivo, apesar do aumento no faturamento no primeiro trimestre do ano. A empresa que explora o serviço de transportes por aplicativo teve perda de US$ 708 milhões no período, ante US$ 991 milhões nos três primeiros meses do ano passado -- um crescimento de receita de quase 30%.

Enquanto isso, o faturamento do Uber cresceu para US$ 3,4 bilhões no período, um avanço de 18% em relação ao último trimestre de 2016.

A companhia, que tem sede em San Francisco, nos Estados Unidos, não é listada em bolsa. Em nota, a Uber afirmou que "a redução de nossas perdas no primeiro trimestre nos coloca numa boa trajetória rumo à lucratividade".

Apesar do positivismo em relação ao futuro, o Uber possui um faturamente inconsistente. De acordo com informações divulgadas em abril deste ano, a empresa faturou US$ 20 bilhões em corridas ao longo de 2016 — mais do que o dobro de 2015 — e, ainda assim, viu os gastos cobrirem os ganhos, totalizando um prejuízo de US$ 2,8 bilhões apenas no ano passado.

" O Uber é uma máquina de queimar dinheiro”, disse à BBC, Aswath Damodaran, professor de finanças da Universidade de Nova York, em abril deste ano.

Desde que foi fundada, em 2009, o Uber gastou pelo menos US$ 8 bilhões. A companhia disse que tem US$ 7 bilhões em reservas atualmente.

Perda. A empresa, nos últimos meses, está enfrentando uma série de problemas por conta de acusações de assédio sexual, roubo de documentos da Waymo, empresa de carros autônomos do Uber, e até uma briga do fundador, Travis Kalanick, com um motorista cadastrado que reclamou da assistência dada pelo Uber.

Com isso, importantes executivos saíram da empresa desde o início dos escândalos -- um dos mais notáveis foi o de Amit Singhal, que foi para o Uber após deixar o Google por conta de denúncios de assédio sexual. E agora, após divulgação dos resultados, a empresa informou que está em busca de um novo responsável pela área financeira, já que o atual diretor deste departamento, Gautam Gupta, resolveu sair após quatro anos no Uber.