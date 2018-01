Uber suspende serviços em Abu Dhabi - Link - Estadão

Os serviços de transporte urbano Uber e Careem suspenderam operações em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, desde sábado, 27, e ainda não sabem quando poderão retomá-las.

"Esta é uma suspensão temporária e iremos informá-lo de quaisquer outras atualizações", afirmou um porta-voz Uber em Dubai, por e-mail. Ele não respondeu a uma pergunta sobre a razão para a suspensão.

Eid Christian, vice-presidente de marketing e comunicações para Careem, uma empresa baseada em Dubai, disse que muitos de seus motoristas eram parados por autoridades de Abu Dhabi, aparentemente por questões de licenciamento, e como resultado, se tornaram nervosos e estavam ficando de fora das estradas. Isto forçou a Careem a interromper serviços no local.

O Centro para a Regulação do Transporte por Carros de Aluguel do governo de Abu Dhabi, que administra setor de táxi e transporte, não respondeu a consultas. O centro administra cerca de sete operadores de táxi e 18 operadores de limousine, alguns dos quais são em parte propriedade do governo.