Uber vai comprar 24 mil carros sem motorista da Volvo - Link - Estadão

Aaron Josefczyk/Reuters Desde setembro de 2016, o aplicativo de transporte Uber começou disponibilizar seus carros autônomos para clientes da startup em cidades na Pensilvânia e no Arizona. As viagens são de graça e sempre há um engenheiro no veículo. Em março de 2017, os testes foram temporariamente suspensos após uma colisão envolvendo um veículo da companhia, mas já voltaram a ser realizados. Em agosto de 2016, a empresa anunciou uma parceria com a Volvo. As duas companhias investiram cerca de U$ 300 milhões no projeto.

O Uber planeja comprar até 24 mil carros sem motorista da Volvo entre 2019 e 2021, divulgou a montadora sueca nesta segunda-feira. O acordo, além de reforçar a aliança entre as duas empresas, pode ajudar o aplicativo de carona paga a se tornar, no futuro, um operador de frotas de carros, bem como reduzir sua dependência futura de um esforço próprio para desenvolver veículos autônomos.

Com o acordo, os esforços das duas empresas serão combinados para a criação de carros sem motorista. Segundo a Volvo, os veículos que fazem parte do acordo serão unidades do XC90, veículos utilitários que custam cerca de US$ 50 mil nos EUA. Todos os carros serão equipados com tecnologia autônoma, a ser desenvolvida pelo Grupo de Tecnologias Avançadas do Uber. O acordo, porém, não pede exclusividade entre as duas empresas.

Com a compra dos 24 mil veículos, o Uber terá sua primeira frota de carros, que poderão ser requisitados pelos passageiros da empresa por meio de seu aplicativo. Além disso, é a maior venda da nascente indústria de carros autônomos da história. Por enquanto, o Uber tem usado veículos protótipo da Volvo por mais de um ano, com motoristas prontos para assumir o controle do carro autônomo caso o sistema falhe, em Pittsburgh e no estado norte-americano do Arizona.

"Nosso objetivo, desde o primeiro dia, era fazer investimentos em um veículo que pudesse ser fabricado com grande escala", disse Jeff Miller, chefe de alianças automotivas do Uber. "O negócio só se tornará viável se nós conseguirmos tirar o motorista da equação."

Nenhum detalhe financeiro foi revelado sobre ac ompra, que pode ser um novo investimento massivo, marcando também uma mudança no modelo de negócios da empresa. Hoje, o sistema do Uber pede que os motoristas comprem ou aluguem e mantenham seus próprios veículos. Segundo Miller, uma parte dos veículos poderá ser comprada junto à Volvo usando ações da empresa.

Rivalidade. A parceria do Uber com a Volvo não é a única a acontecer nesse mercado recentemente. Há alguns meses, a Lyft, principal rival do Uber nos EUA, fechou acordos com a Waymo, do Google, a Ford e as startups Nutonomy e Drive.ai para incorporar carros sem motorista à sua frota.

Por outro lado, o acordo da Volvo com o Uber e da Ford com o Lyft mostram que os fabricantes de carros tradicionais estão enfrentando pressões para não se tornarem empresas obsoletas no futuro próximo.