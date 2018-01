Uber vai mostrar a cor dos carros no mapa do aplicativo - Link - Estadão

Uber Assim que um motorista aceitar a viagem, o usuário vai ver a cor do carro no mapa do aplicativo.

Para facilitar o encontro de motoristas e passageiros, o Uber lançou nesta sexta-feira, 11, uma atualização em seu aplicativo que permite que os usuários saibam a cor do carro que aceitou a viagem. Até então, só era possível saber o nome do motorista, o modelo e a placa do veículo. Segundo o Uber, a novidade chegará para todos os usuários brasileiros até o fim da próxima semana.

De acordo com a empresa, a cor do carro era uma das informações mais pedidas por usuários brasileiros. Agora, após o motorista aceitar um pedido, o usuário vai ver um carrinho colorido se movendo pelo mapa. Com isso, não será necessário mais se atentar somente ao modelo — já que muitas pessoas não estão familiarizadas com as marcas — e a placa do carro.

Mensagem. Outra mudança no aplicativo é que agora todos os usuários terão acesso a um sistema de comunicação interna, que permite que o motorista e o passageiro troquem mensagens de texto dentro do app.

Para enviar mensagens, o usuário só precisa entrar nos detalhes da viagem e clicar em “contato”. Para facilitar a comunicação, o chat possui um mecanismo que deixa os usuários saberem se as mensagem já foram recebidas e visualizadas.