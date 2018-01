Uber vai mudar gestão de pessoas após investigação sobre assédio - Link - Estadão

REUTERS/Tyrone Siu/File Photo Uber enfrenta autoridades europeias em todo o continente

O conselho de administração do Uber vai adotar todas as recomendações contidas no relatório final após a investigação sobre denúncias de assédio sexual dentro da empresa, segundo informações de um membro do conselho. A decisão foi tomada em uma reunião realizada no último domingo, 11. As recomendações serão divulgadas para os funcionários do Uber na próxima terça-feira, 13.

O relatório é fruto de uma ampla investigação sobre assédio sexual no Uber, que foi iniciada após uma denúncia de uma ex-funcionária da empresa, Susan Fowler. Em seu blog oficial, ela relatou ter informado seus superiores sobre o assédio, mas afirmou que nenhuma providência foi tomada. A investigação ficou a cargo de Eric Holder, ex-procurador geral dos Estados Unidos, e foi iniciada em fevereiro deste ano.

A expectativa é de que, ao adotar as recomendações de Holder, a empresa passe a ter um controle mais rigoroso sobre a área de recursos humanos e também financeira. O Uber, uma das empresas de tecnologia mais valiosas do mundo, possui 12 mil empregados em todo o mundo.

A reunião de conselho realizada neste domingo representa um momento importante para o Uber, que tem enfrentado, desde sua criação, ampla resistência do governo e das categorias de táxi em diversas cidades onde atua, inclusive no Brasil. A empresa também tem enfrentado diversos escândalos recentemente, como quando o presidente executivo Travis Kalanick discutiu com um motorista do serviço e foi gravado, as revelações que mostraram que o Uber usou um software para evitar a fiscalização pelo governo em diversos países e, mais recentemente, o embate na Justiça com a Waymo, divisão de carros autônomos do Google, sobre um suposto roubo de tecnologia por um executivo do Uber.

O nome de Kalanick, inclusive, foi um dos principais assuntos da reunião do conselho. Os membros discutem um possível afastamento temporário do executivo ou redução de seus poderes dentro da empresa. Além disso, outras mudanças no corpo executivo da empresa de transporte devem ser anunciadas em breve. A companhia deve anunciar, por exemplo, Wan Ling Martello, vice-presidente executivo da Nestlé para o conselho, segundo informações da agência de notícias Bloomberg.

Segundo fontes próximas à empresa, as medidas aprovadas pelo conselho no último domingo representam um passo na direção correta e podem dar ao Uber "uma chance de recomeçar".