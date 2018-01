Uber vai pagar US$ 20 mi para encerrar processo do governo dos EUA - Link - Estadão

PATRICIA CANCADO/ESTADAO No Brasil, empresa enfrenta alto índice de assaltos a motoristas

O aplicativo de carona paga Uber aceitou pagar US$ 20 milhões para encerrar acusações do governo dos Estados Unidos de que exagerou nas promessas de rendimentos de motoristas e minimizou os custos deles com os veículos, segundo documentos judiciais divulgados nesta quinta-feira. No modelo de negócios do Uber, usuários do aplicativo chamam carros e pagam à empresa pelas corridas. O motorista, que é considerado um fornecedor de serviços, é pago pelo Uber.

Em seu site, a companhia afirmou que alguns motoristas do Uber conseguiam ganhar por ano mais de US$ 90 mil em Nova York e US$ 74 mil em São Francisco, quando os rendimentos reais deles foram de US$ 61 mil e US$ 53 mil, respectivamente. As informações são da Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC).

A FTC afirmou ainda que o Uber deu informações imprecisas aos motoristas sobre os custos de aluguel ou de possuir automóvel. "Este acordo vai colocar milhões de dólares de volta nos bolsos dos motoristas do Uber", disse Jessica Rich, diretora do Bureau de Proteção aos Consumidores da FTC.

"Quando as promessas de rendimentos do Uber não se materializaram e motoristas tentaram cancelar seus contratos, eles incorreram em significativo prejuízo monetário", disse a FTC na queixa. "As práticas do Uber causaram aos motoristas milhões de dólares em prejuízo."

O Uber, que atua em 74 países, incluindo o Brasil, afirmou em comunicado que está satisfeito em ter alcançado um acordo com a FTC. "Fizemos muitas melhorias para o motorista ao longo do ano passado e vamos continuar buscando assegurar que o Uber seja a melhor opção para quem quer ganhar dinheiro em seu tempo", afirmou o Uber. Nos EUA, o Uber reúne mais de 600 mil motoristas cadastrados.