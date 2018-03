Edgar Su/Reuters Uber vende suas operações no sudeste asiático para a rival Grab

O Uber confirmou que vendeu suas operações no Sudeste Asiático para a sua rival no mercado de transporte compartilhado, Grab em um anúncio oficial feito nesta segunda-feira, 25. A venda marca a segunda retirada do Uber de parte do mercado asiático em dois anos.

Em troca, a empresa americana recebe uma participação de 27,5% da rival. A negociação prevê ainda o ingresso do presidente do Uber, Dara Khosrowshahi ao conselho da Grab.

“Isso [a venda] nos ajudará a dobrar nossos planos de crescimento, já que investimos pesado em nossos produtos e tecnologia”, disse Khosrowshahi, em comunicado.

O mercado do Sudeste Asiático, que inclui países Tailândia, Vietnã e Indonésia, é um dos principais para as empresas de transporte compartilhado, devido aos seus 640 milhões de habitantes. Com a venda, acirra a disputa da região que conta com grandes competidores como a Go-Jek, da Indonésia, apoiada pelo Google, e pela chinesa Tencent Holdings.

“Foi realmente uma decisão muito independente das duas empresas”, comentou o presidente da Grab, Ming Maa, acrescentando que a SoftBank, fundo que recentemente faz aporte multibilionário no Uber para atender o mercado asiático, era “altamente favorável [ao acordo]”.

A compra prevê ainda a fusão do serviço de entrega de refeições da Grab com o Uber Eats, o que deve aumentar ainda mais a competição com a Go-Jek, que também faz esse tipo de serviço.

Estratégia. O Uber antecipou que deve fechar novos negócios com empresas rivais nos próximos meses, mas disse que não prevê outra venda em troca de uma participação minoritária em uma rival.

Em 2016 a empresa americana vendeu pela primeira vez sua participação de mercado na Ásia para a rival chinesa Didi Chuxing, hoje também dona da brasileira 99. À época, o Uber afirmou que optou pela negociação para conter as perdas na China. No ano passado, o Uber também mudou suas operações na Rússia, com uma nova joint venture com a empresa de internet russa, Yandex.

A empresa se viu obrigada a reduzir o mercado depois de ter perdido bilhões de dólares nos últimos anos. No ano passado, por exemplo, o Uber perdeu mais de US$ 1 bilhão por trimestre. A estimativa é que, apesar de continuar recebendo investimentos bilionários, se a empresa continuar mantendo o ritmo de perdas ficará sem caixa até o início do ano que vem.

Sinal amarelo. A Comissão de Concorrência de Cingapura (CCS) disse que pode analisar se qualquer fusão resultará em uma “redução substancial da concorrência” e que tomará medidas caso isso seja comprovado. Porém, o órgão confirma que não recebeu nenhuma notificação das empresas concorrentes para iniciar a investigação. Entre as ações possíveis, o CCS pode exigir que a fusão entre as empresas seja desfeita ou modificada.