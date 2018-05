Amanda Perobelli/Estadão Dara Khosrowshahi, o atual presidente executivo do Uber: vitória nas negociações

O Uber, aplicativo de transportes compartilhados, vai voltar a testar seus carros autônomos nos Estados Unidos “nos próximos meses”. Os testes estão suspensos desde março, quando um veículo em teste atropelou e matou uma pedestre no Arizona. Segundo o presidente da empresa, Dara Khosrowshahi, o Uber aguarda apenas a divulgação do relatório do Conselho Nacional de Segurança no Trânsito para retomar a atividade.

O anúncio foi dado durante a segunda conferência anual do Uber, em Los Angeles. Khosrowshahi, disse que suspendeu os testes até que a empresa tivesse informações sobre as investigações federais e do próprio Uber sobre o acidente no Arizona, mas que os relatórios preliminares devem ser divulgados nos próximos meses.

"Estamos fazendo a coisa certa, estamos nos esforçando muito, e isso está vindo à custa da segurança", disse Khosrowshahi durante o evento, "Nós vamos ganhar por causa do talento das pessoas técnicas que temos em nossos escritórios.”

Notícias publicadas esta semana por sites americanos especializados em tecnologia indicam, no entanto, que o acidente teria sido causado por uma falha no software usado no carro da companhia. O programa detectou a pedestre, mas entendeu que não deveria parar o veículo e evitar a colisão. O Uber não quis comentar.

Riscos. Depois do acidente, uma série de reportagens mostrou que havia sinais de que o programa de condução autônoma do Uber estava repleto de riscos. A agência de notícias Reuters, por exemplo, publicou que a empresa tinha reduzido o número de sensores Lidar um aparelho considerado essencial pelos especialistas para a condução autônoma.

E-mails obtidos pelo jornal The Guardian, mostrou ainda que o relacionamento próximo do presidente do Uber e de gestores do Arizona pode ter permitido que os carros fossem testados em estradas públicas antes do que o planejado.

Crime. O acidente aconteceu em uma estrada pública na cidade de Tempe, no Arizona, quando o veículo era testado. Elaine Herzberg, de 49 anos, foi atingida pelo veículo enquanto atravessava a rua empurrando uma bicicleta. A pedestre chegou a ser levada para hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Um vídeo, gravado pelo carro do Uber, mostrou que o motorista de segurança que estava no momento dentro do veículo estava olhando para baixo na hora do acidente. Antes de a gravação parar, é possível ver o motorista em choque com a colisão.