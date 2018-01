União Europeia abre processo contra o Google - Link - Estadão

REUTERS

Andrei Netto

Correspondente em Paris

Braço executivo da União Europeia, a Comissão Europeia anunciou ontem a abertura de um processo contra a gigante da internet Google por suposto abuso de posição dominante. O alvo dessa vez é seu sistema operacional Android, instalado em 80% dos smartphones e tablets.

Bruxelas não fala em números, mas o jornal Financial Times estima que uma eventual condenação pode gerar uma multa de € 7 bilhões, além das correções exigidas nos softwares da empresa.

Acusações. A existência da investigação havia sido revelada pelo jornal Le Monde. Ontem, a comissária de Concorrência, Margrethe Vestager, anunciou o processo, que discute três questões centrais. São elas a pré-instalação de aplicativos da marca como software padrão, como o navegador Chrome e a loja Google Play, além da ferramenta de busca Google; a impossibilidade de fabricantes – mais de 400 no total – ajustarem a loja de aplicativos Play Store e a ferramenta de busca a seus aparelhos; e, por fim, os “incentivos financeiros” às operadoras de telefonia e aos fabricantes de celular que utilizam o Google como ferramenta de pesquisa exclusiva no sistema.

Na prática, o processo diz que a investigação realizada pela Comissão Europeia já está em estágio avançado e que Bruxelas espera pelas argumentações da companhia americana para deliberar – o Google tem 12 semanas para apresentar sua defesa, contadas a partir de ontem.

Para Margrethe Vestager, a legislação europeia se aplica a qualquer companhia que explora o mercado do continente, o que explica que o Google esteja sujeito à condenação. “Nossa investigação nos leva à conclusão de que o comportamento do Google restringe a escolha dos consumidores, no que diz respeito aos aplicativos e serviços, e freia a inovação, infringindo as leis antitruste da União Europeia”, argumentou. “Um setor de internet móvel concorrencial tem importância crescente para os consumidores e empresas na Europa.”

O procedimento pode ser resolvido com um acordo entre as partes, desde que a Google aceite cessar as práticas consideradas lesivas por Bruxelas, além de pagar uma multa.

Em resposta ao jornal Le Monde, a holding Alphabet, que controla o Google, informou que continua a discutir o caso com a Comissão Europeia, mas alegou que seu sistema é aberto aos desenvolvedores e que não abusa de sua posição. “Os fabricantes de hardware e as operadoras de telefonia podem decidir a forma como usarão o Android, e os clientes têm a palavra final sobre os aplicativos que querem utilizar”, disse a empresa ao jornal francês.

Antecedentes. Esse é o segundo processo aberto pela Comissão Europeia contra o Google em um ano. Em abril de 2015, a entidade já havia iniciado uma investigação relativa ao Google Shopping, serviço que beneficiaria os demais negócios da companhia em detrimento da concorrência.

A acusação também lembra um caso anterior que envolveu a Microsoft, condenada por abuso de posição dominante de seu sistema operacional para computadores, o Windows. A empresa foi condenada a uma multa de € 3,8 bilhões.