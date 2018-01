União Europeia consultará especialistas em caso de antitruste no Android - Link - Estadão

As autoridades regulatórias da União Europeia pediram o auxílio de um painel de especialistas para fornecer uma segunda opinião no caso de antitruste que o bloco econômico está movendo contra o Google, a respeito do sistema operacional Android.

As informações foram cedidas à agência Reuters por duas fontes próximas ao assunto – caso o painel confirme a conclusão inicial da UE, o caso pode levar a uma segunda multa bilionária contra a empresa até o final do ano.

Na semana passada, a União Europeia multou a empresa em € 2,4 bilhões por abusar de sua posição dominante em buscas na internet para favorecer seu próprio comparador de preços para compras online, o Google Shopping. O caso do Android, porém, é considerado mais delicado por analistas, por conta do alto potencial de crescimento da plataforma – e de sua posição de dominância do mercado.

Procurados pela Reuters, tanto a União Europeia como o Google se rescusaram a comentar o assunto. No caso, o Google é acusado de forçar a pré-instalação de alguns de seus aplicativos, como o Chrome e o Gmail, em smartphones Android, abusando de sua posição de dominância. Além disso, a empresa é acusada de pagar fabricantes e operadoras para instalar apenas o buscador do Google em dispositivos.