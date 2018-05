Reuters Facebook enfrenta escândalo do uso ilícito de dados pela empresa britânica Cambridge Analytica

A maioria dos usuários americanos do Facebook se manteve fiel à rede social, apesar do escândalo envolvendo o uso de seus dados pessoais de 87 milhões de contas sem a permissão de seus usuários. As informações são de uma pesquisa feita pela Reuters / Ipsos divulgada no último domingo, 8.

A pesquisa, realizada pela internet entre 26 a 30 de abril, descobriu que cerca de metade dos usuários americanos do Facebook não alterou a frequência de uso do site.

Um quarto dos entrevistados disse que estava acessando a rede social com mais frequência e a outra parte disse que parou de usar ou excluiu a conta na plataforma, o que indica que o período pós-escândalo não teve perda líquida ou ganho de usuário.

Entre os adultos, 64% disseram que acessam o Facebook pelo menos uma vez ao dia. A quantidade é um pouco abaixo dos 68% registrado no final de março, dias depois que saíram as primeiras reportagens sobre o escândalo da Cambridge Analytica.

De acordo com a pesquisa, usuários do Facebook disseram ter mais conhecimento de como preservar suas informações pessoais nesta plataforma que os que usam outras redes sociais como Instagram, Pinterest, Snapchat e Tumblr.

Isso porque, 74% dos usuários do Facebook disseram que estavam cientes de suas configurações de privacidades e 78% dos pesquisados sabiam como alterá-los. Quando perguntados, apenas 60% dos usuários do Instagram disseram que sabiam suas configurações atuais e outros 65% disseram que sabiam como alterá-las.

Apesar de compreenderem as configurações de privacidade do Facebook, apenas 23% dos usuários disseram ter “controle total” sobre as informações armazenadas na plataforma. Outros 49% disseram ter “algum controle” e 20% disseram que “não tinham controle”. Os 9% restantes disseram não saber quanto controle têm.

Movimento. Quedas em números de usuários e de frequência da rede social eram esperadas pelo mercado. Após nomes importante do mercado de tecnologia, como o criador do WhatsApp Brian Acton,, aderirem a campanha de deletar o Facebook, se estimava que acontecesse uma fuga dos usuários da plataforma.

Os resultados do Facebook no primeiro trimestre do ano, no entanto, deram conta de que o número de usuários mensais nos Estados Unidos e no Canadá subiram para 241 milhões até o fim de março em comparação com os 239 milhões registrados em dezembro.

O escândalo da Cambridge Analytica foi interrompido em 16 de março, provocando interesse on-line na hashtag #deletefacebook.

Em seus resultados do primeiro trimestre, no entanto, o Facebook disse que o número de usuários mensais nos Estados Unidos e no Canadá subiu para 241 milhões em 31 de março, de 239 milhões em 31 de dezembro, crescimento que ficou praticamente em linha com os últimos anos.

Escândalo. Os Estados Unidos foi o país mais afetado com o uso de dados de usuários do Facebook pela consultoria Cambridge Analytica. Informações pessoais de milhões de usuários do país foram usadas durante a campanha presidencial de Donald Trump. A empresa chegou a dizer que pode ter manipulado a eleição americana.

O impacto da rede social na vida dos americanos fez com que o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, depusesse duas vezes no Congresso Americano. Em dois dias seguidos de audiências que duraram, cada uma delas 5 horas, Zuckerberg respondeu dúvidas sobre como funcionava a rede social para senadores e deputados.