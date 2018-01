Usuários pedem 'impeachment da Anatel' após polêmica com franquia de dados - Link - Estadão

André Dusek/Estadão

Usuários de redes sociais começaram a pedir nesta quarta-feira, 20, o “impeachment da Anatel”, a Agência Nacional de Telecomunicações. Para isso, a hashtag #ImpeachmentDaAnatel já figura dentre os tópicos mais comentados no Twitter e alguns famosos já aderiram ao movimento. É o caso da atriz Grazi Massafera:

Ao invés de nos oferecer uma Internet boa, mais rápida, eles querem limitar o que já é pior. Que piada! #ImpeachmentDaAnatel — Grazi Massafera (@eumassafera) April 20, 2016

A insatisfação ocorre após a Anatel regularizar o limite na franquia de dados que deverá ser impostos pelas principais operadoras de banda larga no País. Na última segunda-feira, 18, o presidente do órgão regulador afirmou que a era da internet ilimitada já chegou ao fim. Em resposta, entidades entraram com um processo contra a Agência e operadoras, exigindo que não seja instalado um limite na franquia.

Entre o bom-humor e a irritação, não foram poucos os usuários do Twitter que se manifestaram pedindo o “impeachment” da agência reguladora. Alguns deles tentaram imaginar como seria um futuro sem acesso à internet.

gente usando o twitter caso nossa internet for limitada #ImpeachmentDaAnatel pic.twitter.com/UK3qH2ZZ4a — Lane (@eusantovitti) April 20, 2016

IMAGINEM SÓ : ta a gente lá fazendo a inscrição do ENEM ”Sua franquia de dados atingiu 100% ” #ImpeachmentDaAnatel pic.twitter.com/w5ncyLTxNo — Needed Me (Day) (@troublewalker) April 20, 2016

Já outros fizeram comentários com paralelo ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Pela streaming Pelo download Pelo VoIP Pelo EAD Pelos jogos online Pelas operadoras que limitam rede móvel EU VOTO SIM!#ImpeachmentDaAnatel — Line Daidouji (@LineDaidouji) April 20, 2016

Pelas minhas séries, pelo twitter, pelo tédio que é a vida sem internet… eu voto SIM! #ImpeachmentDaAnatel — Não Me Kahlo (@NaoKahlo) April 20, 2016

