Valor de mercado da Apple supera todas as empresas do Ibovespa - Link - Estadão

Tim Cook, o presidente-executivo da Apple

A Apple está em uma boa fase: após divulgar nesta terça-feira, 1, seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2017, as ações da empresa subiram e levaram a dona do iPhone a ter valor de mercado de US$ 826,49 bilhões na manhã desta quarta-feira, 2. É tanto dinheiro que supera o valor de mercado de todas as empresas listadas no índice Ibovespa, um dos principais do mercado financeiro brasileiro.

As 95 companhias do Ibovespa, somadas, encerraram o pregão da segunda-feira, 31, avaliadas em US$ 718 bilhões, segundo dados da B3, empresa que administra a bolsa de valores de Sâo Paulo. Os dados são os mais recentes divulgados pela B3.

O valor de mercado da Apple, no entanto, não seria suficiente para superar o valor de mercado de todas as 339 empresas listadas na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) – segundo os dados da B3, elas eram cotadas a US$ 876,8 bilhões na segunda-feira, 31.

A diferença entre os dois dados é que o Ibovespa é um índice criado para medir o desempenho das negociações feitas na Bovespa, composto apenas por ações que têm maior participação, em termos de volume, na bolsa.

Ainda considerando os dados da B3 do fechamento do pregão na segunda-feira, 31, a Apple vale 8 vezes a cotação de mercado da Ambev (US$ 96 bilhões), e mais de 14 vezes o valor do Bradesco (US$ 58 bilhões) e da Petrobrás (US$ 56 bilhões).