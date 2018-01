Verizon e Yahoo concordam com oferta mais baixa de US$ 4,48 bilhões - Link - Estadão

REUTERS/Denis Balibouse O Yahoo enfrentou problemas de segurança em 2016

A Verizon, principal operadora de telefonia móvel dos Estados Unidos, afirmou na terça-feira, 21, que concordou em comprar o negócio de internet do Yahoo por US$ 4,48 bilhões, cerca de US$ 350 milhões a menos do que o preço original. Agora, a negociação deverá ter fim no segundo semestre deste ano.

A empresa de telefonia dos EUA tentava persuadir o Yahoo a alterar os termos do acordo para refletir o dano econômico de dois ataques cibernéticos. O fechamento do negócio, que foi anunciado pela primeira vez em julho, foi adiado enquanto as companhias avaliavam as consequências financeiras das brechas de segurança que o Yahoo divulgou no ano passado.

Sob os termos alterados, Yahoo e Verizon vão dividir responsabilidades financeiras relacionadas com algumas investigações do governo e litígios de terceiros relacionadas com as violações.

O acordo irá combinar os recursos de busca, e-mail e de mensagens do Yahoo, bem como ferramentas de tecnologia de publicidade com a unidade AOL. O Yahoo ainda será responsável por passivos de ações e investigações da Securities and Exchange Commission (SEC, na sigla em inglês), órgão que regula o mercado de capitais dos EUA.