Verizon pode comprar negócios de internet do Yahoo por US$ 5 bi - Link - Estadão

O Yahoo e a operadora norte-americana Verizon estão prestes a fechar negócio. Segundo informações da Bloomberg, a negociação com a operadora americana de telecomunicações, que pagaria em torno de US$ 5 bilhões pelos serviços de internet do Yahoo, estaria em seu estágio final. Fontes próximas às negociações afirmam que ambas as empresas devem anunciar o acordo na próxima semana.

Um acordo colocaria fim a um processo de negociação que se estende por meses, quando a presidente executiva Marissa Mayer disse, no começo do ano, que o Yahoo iria explorar alternativas estratégicas para reverter a perda de mercado para concorrentes maiores como o Google e Facebook.

Desde que o Yahoo decidiu colocar à venda seus principais negócios – que incluem sites de notícias e esportes, serviço de e-mail, motor de busca e o serviço de blogs Tumblr – a Verizon foi considerada, por analistas e investidores, como principal interessada em fechar o acordo.

"O comprador que poderia tirar o máximo proveito desses ativos aparentemente ganhou", disse Roger Entner, analista da Recon Analytics, à agência de notícias Bloomberg. "Ninguém poderia tirar mais proveito dos negócios do Yahoo do que Verizon."

A Verizon é dona da AOL, uma das concorrentes mais antigas do Yahoo, desde o ano passado, quando adquiriu a empresa por US$ 4,4 bilhões. Analistas consultados pelo jornal norte-americano The New York Times acreditam que a fusão da AOL com o Yahoo criaria a terceira plataforma mais forte em publicidade online nos Estados Unidos, atrás de Google e Facebook.

A possível compra do Yahoo poderia complementar os negócios da operadora, com a adição de mais conteúdo noticioso – além das milhões de visitas que o site recebe por mês – e outras tecnologias de publicidade online.