Verizon se associa a banco para fazer oferta pelo Yahoo - Link - Estadão

Reuters Marissa Mayer, CEO do Yahoo

A operadora de telecomunicações americana Verizon se associou ao Bank of America para fazer uma oferta pelos negócios de internet do Yahoo, disseram fontes à Reuters. O banco era, até o ano passado, um dos principais conselheiros do Yahoo. Procurados, Verizon e Bank of America não comentaram as informações.

A adição do Bank of Americana na lista de bancos da Verizon é uma estratégia para conseguir informações que resulte em alguma vantagem na disputa pela empresa de internet. As propostas para os negócios do Yahoo – que incluem a plataforma de e-mail, o buscador e o serviço de blogs Tumblr – devem ser entregues até o dia 6 de junho.

O Bank of America tem informações valiosas sobre o Yahoo. O banco era o principal conselheiro durante o período que a empresa elaborou um plano para separar sua fatia de 15% no site Alibaba do negócio principal. A ideia foi abandonada em dezembro, pois os acionistas temiam que a operação resultasse na cobrança de taxas superiores a US$ 10 bilhões.

O Bank of America pode também oferecer financiamento à Verizon. Há outros três bancos trabalhando com a operadora.

A Verizon, que pretende comprar todos os ativos de internet do Yahoo, está interessada, principalmente, na tecnologia da empresa para distribuir publicidade. Os outros ativos da empresa poderão ser combinados com negócios correspondentes da AOL, que a Verizon adquiriu em 2015.

São as sinergias com a AOL que, segundo analistas, colocam a Verizon no topo da lista dos interessados pelo Yahoo. A oferta pelo pacote de ativos deve ficar entre US$ 4 bilhões e US$ 8 bilhões, segundo fontes.

Fracasso. A aproximação de 6 de junho é dolorosa para Marissa Mayer, presidente do Yahoo há quase quatro anos. A executiva, que completa 41 anos na segunda-feira, foi contratada há cerca de quatro anos para “salvar” o Yahoo, mas não conseguiu retomar os grandes tempos da companhia. Marissa foi responsável pela compra do serviço de blogs Tumblr por US$ 1 bilhão, mas, segundo analistas, a decisão não trouxe retorno financeiro.