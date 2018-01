Volkswagen gastará cerca de € 500 milhões em caminhões digitais até 2020 - Link - Estadão

REUTERS

A divisão de caminhões da Volkswagen anunciou nesta segunda-feira, 4, que gastará cerca de € 500 milhões até o final da década para aprimorar recursos digitais de veículos para o transporte de bens pesados, conforme as fabricantes do segmento aumentam o foco em automação de transporte rodoviário de mercadorias.

A rival alemã Daimler tem estado na primeira linha das fabricantes que têm proposto caminhões autônomos, alegando melhoras na segurança para motoristas e eficiência de uso de combustível, enquanto preveem que a tecnologia superará obstáculos jurídicos no transporte de carga rodoviário.

A Volkswagen, que começou a fortalecer suas operações com caminhões antes do escândalo de emissão de poluentes em setembro do ano passado, está investindo em digitalização e novas tecnologias de mobilidade como parte de esforços para se reposicionar e superar o escândalo ambiental.

O grupo Truck & Bus da Volkswagen disse que irá gastar “uma quantidade de milhões de euros de em média três dígitos” ao longo dos próximos cinco anos em recursos digitais, conforme busca melhorar a sua comunicação de sensores integrados com os freios automáticos e outros sistemas.

A MAN, parte da divisão de caminhões da Volkswagen com a subsidiária sueca Scania, está usando um evento em Munique, na Alemanha, nesta segunda-feira, para exibir a viabilidade de um sistema no qual um veículo dirigido por uma pessoa é seguido em comboio por outros caminhões semiautomatizados.

