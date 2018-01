Volkswagen usa realidade virtual para atrair novos clientes - Link - Estadão

A Volkswagen lançou ontem uma ação que permite aos consumidores conhecer os modelos da marca virtualmente, por dentro e por fora, em 360 graus. Os consumidores podem acessar as imagens no computador, smartphone ou tablet.

Por meio de um vídeo no YouTube, o interessado “visita” uma concessionária e pode ver detalhes internos e externos de cinco modelos (up!, Gol, Fox, Golf e Jetta). Se possuir óculos de realidade virtual, o consumidor poderá sentir como se estivesse dentro do carro.

Segundo Leandro Ramiro, gerente executivo de marketing e comunicação da Volkswagen, cada vez mais as pessoas utilizam as plataformas online antes de fazer uma compra, especialmente de automóveis. Segundo pesquisa realizada pelo Google, 81% dos interessados em adquirir um carro não sabem o que querem quando iniciam o processo de compra.

“Queremos oferecer ao consumidor uma imersão no ambiente para conhecer nossos produtos e fazer sua decisão de compra”, diz Ramiro.

A montadora vai ampliar a experiência virtual, que foi desenvolvida no Brasil, para toda sua gama de produtos. O potencial da ação é grande, já que só no Brasil existem 94,2 milhões de usuários de internet, de acordo com dados da pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) em 2015.

A ação acontece num momento em que o mercado de veículos acumula queda de 26,6%, com 811,7 mil unidades vendidas de janeiro a maio. Nesse período, as vendas da Volkswagen caíram 36,5% em relação a 2015, para 105,8 mil unidades.