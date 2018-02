REUTERS/Abhishek N. Chinnappa A Flipkart é hoje a maior empresa de e-commerce da Índia

O Walmart está em conversas para comprar uma fatia de mais de 40% no grupo indiano de comércio eletrônico Flipkart, segundo fontes familiarizadas com o assunto. Se concretizada, a negociação será um desafio direto à maior rival do Walmart no momento, a varejista Amazon.

Segundo as fontes, o processo de 'due dilligence', que checa pendências e passivos existentes dentro de uma empresa a ser adquirida, deve começar na próxima semana. Será um dos maiores acordos estrangeiros da história do Walmart. Hoje, a Flipkart é avaliada em cerca de US$ 12 bilhões – a cotação foi alcançada quando o fundo Vision, liderado pelo grupo japonês SoftBank, assumiu 20% da empresa em 2017 por US$ 2,5 bilhões.

Um porta-voz da Flipkart disse que a companhia não comenta rumores ou especulações, enquanto um representante do Walmart na Índia não quis se manifestar sobre o assunto.

Um acordo com o Walmart daria ao Flipkart a tão necessária força contra a Amazon, que se comprometeu a investir US$ 5 bilhões na Índia, à medida que expande agressivamente suas operações, incluindo entregas de mantimentos.

Para o Walmart, um acordo abriria uma nova frente nos esforços para competir com a Amazon, dando à varejista acesso a um mercado de comércio eletrônico que o Morgan Stanley estimou que valerá US$ 200 bilhões em uma década.

A aquisição faria parte de uma enorme ofensiva do Walmart no comércio eletrônico – recentemente, a empresa adquriu startups como a Jet.com, por cerca de US$ 3 bilhões.

No mês passado, a varejista norte-americana também informou parceria com a japonesa Rakuten em entregas online de compras em supermercados.

"Por maior que seja, a Amazon consumiu parte significativa das receitas e eu acho...que eles veem a Índia como o maior mercado possivelmente para isso (combater a Amazon)", disse uma das fontes.

Por anos, o Walmart tentou entrar na Índia, mas permaneceu confinado ao segmento de atacado de autosserviço em meio às duras restrições ao investimento estrangeiro. Atualmente, o Walmart opera 21 lojas do tipo na Índia. Além do Vision, estão entre os investidores da Flipkart o Tiger Global Management, a chinesa Tencent Holdings, o eBay e a Microsoft.