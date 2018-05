Facebook Imagem mostra como será a ferramenta de chat de vídeo em grupo do Instagram

Já quis fazer uma chamada de vídeo com várias pessoas da sua família ao mesmo tempo pelo WhatsApp? Em breve, isso será possível: o Facebook anunciou na manhã desta terça-feira, 1, que o aplicativo de mensagens usado hoje por 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo em breve terá chamadas de vídeo em grupo. O anúncio foi feito por Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, durante a palestra de abertura da F8, conferência anual de desenvolvedores, realizada esta semana em San José, na Califórnia.

O executivo não precisou quando a função estará disponível no aplicativo de mensagens, mas destacou que hoje, todos os dias, 2 bilhões de minutos são feitos em chamadas de vídeo e voz pelo WhatsApp. Zuckerberg disse ainda que a função de conversas em grupo por vídeo também estará disponível em breve no Instagram. "É uma forma de se unir a quem importa para você quando você não pode estar fisicamente junto daquelas pessoas", disse Zuckerberg durante o evento.

Segundo a empresa, não será necessário baixar um novo aplicativo para começar uma chamada -- basta ir até a aba de Mensagens Privadas, procurar pelo contato com quem se quer começar uma conversa e pronto. Para adicionar mais pessoas, basta clicar em um novo botão, específico para isso.

Stickers. O WhatsApp também vai ganhar uma função há muito aguardada por usuários -- e bastante popular em outros aplicativos de mensagens: os stickers, ou adesivos.

Segundo a empresa, uma coleção de stickers criados pelo Facebook estará disponível, mas será possível adicionar e criar seus próprios adesivos -- no rival Telegram, é possível criar e procurar por coleções de adesivos de praticamente qualquer assunto, dos ministros do STF ao grupo de humor Choque de Cultura.

Jan Koum. O presidente do Facebook também se pronunciou publicamente sobre a saída de Jan Koum, presidente executivo do WhatsApp, que anunciou ontem sua partida da empresa. "Quero agradecer Jan pelo trabalho incrível que fez criando o WhatsApp", disse Zuckerberg. "Se hoje temos a maior rede criptografada de mensagens do mundo, isso não seria possível sem Jan Koum."

Zuckerberg também divulgou que o WhatsApp Status, função de mensagens efêmeras do aplicativo de mensagens instantâneas, é utilizado por 450 milhões de pessoas todos os dias. Além disso, o Instagram também vai ganhar uma nova aba de exploração, focada em interesses dos usuários, como cachorros, skate ou churrasco, por exemplo.