WhatsApp estuda deixar usuários fazerem pagamentos pelo app - Link - Estadão

Aplicativo é utilizado por 1 bilhão de pessoas ao redor do globo

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, que pertence do Facebook, avalia uma incursão no mercado de serviços de pagamentos digitais da Índia, em sua primeira iniciativa global nesse segmento, e busca contratar um profissional para atuar nesta área no país.

A decisão do WhatsApp de entrar no mercado de pagamentos digitais na Índia, seu maior mercado, que concentra 200 milhões do seu bilhão de usuários no mundo, replica movimentos similares de aplicativos de mensagens como o chinês WeChat, da Tencent Holdings.

O WhatsApp trabalha para lançar pagamentos entre usuários na Índia nos próximos seis meses, informou nesta terça-feira, 4, o site de notícias The Ken, citando fontes não identificadas.

Um anúncio de emprego no site do WhatsApp informa que o aplicativo busca um candidato com embasamento técnico e financeiro, que entenda a Interface Unificada de Pagamentos da Índia e o aplicativo de pagamentos BHIM, que permite transferir recursos usando números móveis.

"A Índia é um país importante para o WhatsApp, e estamos entendendo como podemos contribuir mais para a visão da Índia Digital", disse um porta-voz do WhatsApp, referindo-se a um programa do governo que visa aumentar o uso de serviços de Internet no país.

"Estamos explorando como podemos trabalhar com companhias que compartilham dessa visão e continuamos escutando de perto o feedback de nossos usuários", afirmou, sem entrar em detalhes.