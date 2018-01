WhatsApp ganha aplicativo para Windows e Mac - Link - Estadão

O WhatsApp lançou na terça-feira à noite, 10, uma nova versão para seu aplicativo de mensagens: a partir de agora, será possível usar no Windows e no Mac OS as funções disponíveis somente no aplicativo dos celulares até o momento. A nova versão está disponível para download no site do WhatsApp, e é compatível com sistemas Windows 8 ou mais recentes e com Mac OS X 10.9 ou superiores.

O aplicativo funcionará de forma muito parecida ao WhatsApp Web, versão do app que funcionava apenas em navegadores.

No entanto, a instalação nos computadores não dispensa o usuário de ter o WhatsApp instalado em um de seus smartphones. Isso porque o programa do Windows ou do Mac OS só funciona como um espelho do que acontece no app do celular, depois que o usuário faz o pareamento dos dois dispositivos através de um QR Code, da mesma forma que acontece no WhatsApp Web.

A diferença entre a versão Web e a nativa para PCs é que há mais integração nesta segunda, o que libera o melhor funcionamento de atalhos, por exemplo.