WhatsApp pode ter recurso de chamadas por vídeo em breve - Link - Estadão

O serviço de mensagens WhatsApp deve receber, em breve, a possibilidade de realizar chamadas em vídeo. O recurso, muito pedido por usuários, foi visto disponível no serviço por várias pessoas em todo mundo nesta segunda-feira, 16. Entretanto, logo o WhatsApp tirou do ar a atualização que continha a função da chamada por vídeo e não confirmou o lançamento do recurso.

Apesar da velocidade com a qual o recurso surgiu e desapareceu, foi possível compreender o funcionamento da chamado por vídeo: de acordo com os usuários que viram a função e relataram ao site Android Authority, para fazer a chamada por vídeo, é necesário que o usuário clique apenas no ícone de ligação dentro do app para, em seguida, selecionar a chamada por vídeo.

Os usuários que viram o ícone de chamada por vídeo disponível, no entanto, afirmaram que não foi possível completar a ligação. Um aviso de que o recurso "ainda não está disponível" aparecia na tela dos smartphones.

Ainda não é possível afirmar que o recurso será lançado. Entretanto, pelo estágio no qual o recurso se encontra, dificilmente a chamada em vídeo não se concretizará em breve.

De acordo com o site Android Pit, o recurso deverá chegar primeiro para iOS para que, só então, a chamada por vídeo atenda aos usuários de Android.