WhatsApp supera 1 bilhão de usuários em todo o mundo - Link - Estadão

O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou nesta segunda-feira, 1º, que acaba de superar a marca de 1 bilhão de usuários em todo o mundo. O número representa alta de 11% em relação a setembro do ano passado, quando o serviço anunciou que havia chegado a 900 milhões de usuários.

No total, de acordo com a empresa, mais de 42 bilhões de mensagens são trocadas entre usuários por meio do aplicativo todos os dias. Em relação a imagens, os números também são expressivos: 1,6 bilhão de fotos são compartilhadas, além de mais de 250 milhões de vídeos.

No total, mais de 1 bilhão de grupos – que incluem de conversas com a família a conversas entre “sobreviventes” ao vírus zika – estão ativos em todo o mundo. De acordo com o WhatsApp, o Brasil é o país com maior número de grupos ativos no serviço e um dos mais importantes mercados para a empresa. “Nós nos inspiramos pela maneira como as pessoas usam o WhatsApp no Brasil”, disse a empresa, em nota.

Em dezembro, quando o WhatsApp foi bloqueado pela Justiça no Brasil, o fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, revelou que mais de 100 milhões de brasileiros usavam o aplicativo de mensagens.

O aplicativo de mensagens WhatsApp foi criado em 2009 por Brian Acton e Jon Koum – que se mantém até hoje como presidente executivo do serviço. A companhia foi adquirida pelo Facebook em fevereiro de 2014, em uma transação de US$ 19 bilhões. As duas empresas anunciaram a conclusão da aquisição em outubro do mesmo ano. Após a compra, o WhatsApp continuou a operar como uma empresa independente do Facebook. Atualmente, a companhia possui 127 funcionários, sendo 57 deles engenheiros.