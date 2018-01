WWDC 2016: Apple vai integrar Siri a aplicativos de terceiros - Link - Estadão

AFP Tim Cook no WWDC 2016

A fabricante norte-americana Apple anunciou ontem que vai permitir que desenvolvedores integrem seus aplicativos à assistente pessoal Siri. Isso significa que o aplicativo, que é comandado por voz, poderá executar ações, como chamar um carro por meio do aplicativo de carona paga Uber, publicar fotos por meio do Facebook ou iniciar uma chamada com alguém por meio de vídeo no Skype.

A novidade foi anunciada pelos executivos da Apple durante a WWDC, conferência anual de desenvolvedores da marca. O evento, que reúne 5 mil desenvolvedores em São Francisco, nos Estados Unidos, termina na próxima quinta-feira, 16. Na conferência, a fabricante apresenta os principais recursos das novas versões de seus sistemas operacionais. Em 2016, foi a primeira vez que a empresa revelou atualizações para quatro plataformas de uma única vez.

Mas não é só a Siri que agora poderá ser integrada a outros aplicativos. A Apple também anunciou a abertura do iMessage, sistema de mensagens da Apple. Na prática, o conteúdo de outros aplicativos, como músicas de serviços de streaming, poderão ser enviados para outros usuários. Além disso, desenvolvedores poderão criar ícones e efeitos para os balões de mensagens. Os novos recursos fazem parte do iOS 10, que deverá ser liberado para os usuários de iPhone e iPad por meio de atualização nos próximos meses.

A Apple também fez uma demonstração do funcionamento da assistente pessoal Siri, que foi integrada à nova versão do sistema operacional para computadores da empresa – antes chamada de OS X, a plataforma foi rebatizada como macOS. Nos computadores, os usuários poderão usar a assistente para buscar por documentos, música e outros arquivos por meio de comandos de voz.

Na web. A companhia norte-americana ampliou de seis para nove o número de países onde seu serviço de pagamentos móveis, o Apple Pay, está disponível – o Brasil ainda não está entre eles.

Além disso, agora o serviço funciona para compras na web: ao adquirir um item em um site de comércio eletrônico e escolher pagar com o Apple Pay, o usuário receberá uma notificação no iPhone, onde poderá autenticar a compra por meio do leitor de impressões digitais.

O evento também teve demonstrações da nova versão do Watch OS, sistema operacional do relógio inteligente da marca: o sistema ficou mais rápido e ganhou uma central de controle na tela inicial, além de navegação mais simples e intuitiva.

A empresa também mostrou a nova versão do sistema da Apple TV que agora permite usar a Siri para buscar vídeos no aplicativo do YouTube. Confira, abaixo, como foi a cobertura ao vivo da apresentação de abertura do WWDC: