WWDC: Apple revela data de conferência anual de desenvolvedores - Link - Estadão

Tim Cook, presidente executivo da Apple, durante o WWDC 2013, em San Francisco, EUA

A Apple anunciou nesta quinta-feira, 16, que vai realizar sua conferência anual para desenvolvedores, a WWDC, entre 5 e 9 de junho. No evento, a companhia costuma apresentar as novas versões do iOS, macOS, watchOS e do tvOS, sistemas operacionais usados no iPhone e iPad, notebooks, relógios inteligentes e set-top box da marca.

O evento é focado nos desenvolvedores que criam aplicativos para os dispositivos da Apple, mas atrai a atenção do grande público por conta das novidades de software que são apresentadas e podem dar indícios sobre as novas versões de aparelhos, como o iPhone. Para participar do evento, que será realizado em San Jose, no Vale do Silício, é preciso comprar ingresso por US$ 1,6 mil.

Os ingressos para o evento começam a ser vendidos em 27 de março. Em anos anteriores, eles se esgotaram em apenas dois minutos após o início da venda. Quem não conseguir participar do evento -- além de pessoas que estiverem fora dos Estados Unidos -- poderá assistir à transmissão por streaming do evento, por meio do site oficial da Apple.