Xiaomi escolhe bancos para organizar oferta inicial de ações - Link - Estadão

Reuters Fabricante de smartphones chegou a operar no Brasil, mas desistiu

A chinesa Xiaomi escolheu os bancos CLSA, Goldman Sachs e Morgan Stanley como patrocinadores conjuntos de sua proposta de IPO, disseram pessoas com conhecimento direto do assunto, operação que pode avaliar a fabricante chinesa de smartphones em até US$ 100 bilhões.

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) pode ser a maior do mundo do setor de tecnologia em 2018 e espera-se que ocorra no segundo semestre, informou na segunda-feira o IFR, um serviço da Thomson Reuters.

Xiaomi escolheu separadamente o Credit Suisse e o Deutshe Bank para trabalhar em seu IPO, outra fonte disse à Reuters. A fonte acrescentou que as funções dos bancos globais não foram definidas e que nenhum mandato formal foi dado a qualquer banco. Um porta-voz da Xiaomi recusou-se a comentar.