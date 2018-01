Xiaomi inicia venda de produtos em lojas de e-commerce no Brasil - Link - Estadão

REUTERS

Atualizada em 01/12/2015 às 13h53

A fabricante chinesa Xiaomi começa hoje a vender seus smartphones em sites de comércio eletrônico no Brasil, por meio de um acordo com a B2W, empresa que controla as lojas virtuais Americanas.com, Shoptime e Submarino. O modelo de venda, porém, é diferente do adotado por outras fabricantes: em vez de fornecer o produto para a B2W oferecer nos sites, a empresa vai usar essas lojas apenas como “vitrine” para seus produtos e continuará responsável pela logística de entrega dos aparelhos vendidos aos consumidores.

Embora a empresa não revele seus números no Brasil, o anúncio mostra que a Xiaomi tenta diversificar os canais para alavancar as vendas no País. A companhia estreou por aqui em junho, um mês depois da primeira queda nas vendas de smartphones da história do Brasil.

Desde então, as vendas de aparelhos não pararam de cair e, segundo a consultoria IDC, devem fechar 2015 em 12,5 milhões de unidades, ou 10% a menos que em 2014.

Não é a primeira vez que a Xiaomi amplia os canais de venda no mercado brasileiro. A empresa, que tradicionalmente vende o maior volume de seus produtos por meio por meio do site oficial, anunciou uma parceria com a operadora Vivo em setembro.

“Estamos vendo na crise uma possibilidade de crescer. Agora, com o comércio eletrônico, temos a chance de acelerar a nossa entrada no País”, diz o diretor da Xiaomi para América Latina, Leo Marroig, em entrevista ao Estado.

Em outros países, a empresa também apostou na parceria com sites de comércio eletrônico locais. Na Índia, por exemplo, os smartphones da marca chegaram primeiro a um e-commerce local e só depois de alguns meses a fabricante passou a comercializar os produtos diretamente, por meio de seu site oficial. Na China, segundo a empresa, as vendas em sites de e-commerce representam boa parte do faturamento. “Durante o ‘Dia dos Solteiros’, a Xiaomi foi, pelo terceiro ano consecutivo, a empresa que mais vendeu por meio do site de comércio eletrônico Alibaba”, diz Marroig.

Segundo o executivo, a Xiaomi fez a parceria com a B2W, mas existe a possibilidade de a empresa vender os produtos por meio de outros sites de comércio eletrônico brasileiros no futuro. Além disso, a empresa não descarta a venda dos produtos em lojas físicas. “O varejo físico pode ser um aliado em nossa estratégia, mas ainda não está nos nossos planos.”

Estratégia. A empresa é a segunda maior fabricante de smartphones da China, atrás da conterrânea Huawei. De acordo a consultoria Canalys, baseada em Pequim, a Xiaomi perdeu a primeira posição no mercado chinês em outubro, após registrar, pela primeira vez, uma queda nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. No mundo, a Xiaomi é a sétima maior fabricante, com 3,6% das vendas globais de smartphones, segundo o Gartner.

Em um esforço para recuperar mercado, a empresa anunciou na semana passada o smartphone Redmi Note 3, o primeiro da marca com sensor de digitais e acabamento em metal, mais parecido com o de rivais como o iPhone 6S Plus (Apple) e o Galaxy Note 3 (Samsung). A empresa também lançou um tablet em versões com Android e Windows 10.