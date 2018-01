Xiaomi inicia vendas com problemas no site e reclamação de usuários - Link - Estadão

REUTERS

Hoje, 7, a Xiaomi realizou o primeiro evento de vendas no Brasil — maneira que a empresa chama a abertura temporária de comercialização de seus produtos. Marcada para às 12h, os usuários cadastrados poderiam adquirir o smartphone Redmi 2, anunciado recentemente no evento de lançamento da “Apple chinesa” no Brasil. Apenas usuários registrados, porém, poderiam entrar no sistema para adquirir um celular.

No momento da abertura de vendas, porém, o site começou a apresentar problemas. No página oficial da empresa no Facebook, foi explicado que o grande número de clientes acabou desestabilizando o sistema. “Por favor deem F5 e sigam tentando. Estamos tendo um fluxo muito grande de tráfego mas as vendas ainda estão ativas”, disse o comunicado na página.

Nos comentários, as pessoas se mostravam insatisfeitas com a limitação de estoque e a instabilidade do sistema. “Eu não tenho que ficar apertando F5 e me desesperando pra comprar alguma coisa.Tenho mais o que fazer.Vocês que tivessem se preparado melhor”, disse uma usuária. Em resposta, a Xiaomi disse, na própria rede social, que eles trabalham com estoque reduzido para evitar o acumulo de estoque e, assim, não repassar o custo de armazenamento para o produto final.

Em outro comunicado na página, a Xiaomi pediu desculpas aos fãs que não conseguiram acessar o sistema e anunciou que conseguiu vender todo o estoque do Redmi 2.

O próximo evento de vendas ocorrerá na terça-feira, dia 14, às 12h. O registro para participar do evento de vendas será disponibilizado hoje, às 18h.