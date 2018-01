Yahoo começa a demitir funcionários em todo o mundo - Link - Estadão

REUTERS

O Yahoo iniciou nesta semana as demissões que fazem parte de uma das maiores reestruturações da história da empresa. Ontem, a empresa anunciou o corte dos primeiros 107 funcionários – no total, as demissões deverão atingir 15% dos empregados da companhia em todo mundo, chegando a mais de 1,5 mil pessoas desligadas.

O anúncio de que a empresa faria uma série de demissões aconteceu no último trimestre do ano passado, quando a presidente- executiva Marissa Mayer revelou que iria demitir 15% de seus funcionários. O objetivo, segundo a executiva, é renovar os negócios do Yahoo.

Entre 2014 e 2015, a empresa já havia registrado uma diminuição no número de funcionários: passaram de 12,5 mil empregados para pouco menos de 11 mil.

Segundo informações do site Business Insider, todos os funcionários demitidos receberam 60 dias de aviso prévio e pertenciam a departamentos e níveis hierárquicos variados.

