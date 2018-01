Yahoo é processado na Justiça por negligência em ataque hacker - Link - Estadão

AFP Yahoo pode ter problemas em acordo de aquisição com a Verizon após revelação de vazamento de dados

O Yahoo foi processado nesta sexta-feira, 23, por um usuário que o acusou de negligência em relação a um ataque hacker em 2014, no qual informações foram roubadas de, pelo menos, 500 milhões de contas.

O processo foi apresentado no tribunal federal em San Jose, Califórnia, um dia após o Yahoo revelar o ataque, que não tem precedentes em tamanho e que acredita-se ter sido realizado por "um agente patrocinado por um Estado".

Ronald Schwartz, que mora em Nova York, moveu processo em nome de todos usuários do Yahoo nos EUA cujas informações pessoais foram comprometidas. O processo visa um status de ação coletiva e indenização por danos não especificada.

Um porta-voz do Yahoo disse que a empresa não discute litígios pendentes.

O ataque poderia complicar esforços da presidente-executiva, Marissa Mayer, dois meses após ter concordado com a venda do negócio de internet do Yahoo por US$ 4,8 bilhões para a Verizon.

O Yahoo disse na véspera que dados de usuários incluindo nomes, endereços de e-mail, números de telefone, datas de nascimento e senhas criptografadas foram comprometidos em 2014.