Yahoo pode ser comprado por Verizon - Link - Estadão

O diretor financeiro da Verizon, Fran Shammo, disse que a empresa pode analisar a compra do negócio principal do Yahoo, que inclui email, sites de notícias e esportes e a tecnologia para anúncios. A empresa é maior a operadora de redes sem fio dos Estados Unidos.

“Se acharmos que há um encaixe estratégico, que faz sentido para nossos acionistas e que podemos obter retorno, eu acho que podemos olhar, mas neste ponto é ainda muito prematuro falar sobre esse assunto”, disse Shammo.

A declaração foi dada nesta segunda, 7, na conferência anual de comunicações e mídia global do UBS em Nova York.

No começo deste ano, a Verizon comprou a AOL num acordo de US$ 4,4 bilhões para entrar no negócio de vídeos móveis e anúncios dirigidos.

“Eu acho que agora eles [a diretoria do Yahoo e investidores] estão tentando descobrir exatamente o que eles vão fazer [com os ativos da empresa]“, disse Shammo.

O conselho do Yahoo se reuniu na sexta-feira, 4, no terceiro e último dia de encontros para avaliar várias opções para recuperar as perdas da empresa, incluindo a venda de seu negócio de Internet.

