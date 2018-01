Yahoo será dividido em duas empresas em 2016 - Link - Estadão

Reuters

O Yahoo anunciou ontem que não vai mais vender sua participação avaliada em US$ 31 bilhões no grupo chinês Alibaba. Ao contrário, a empresa vai separar sua participação no Yahoo Japan e todos os seus negócios de internet em uma nova empresa.

Leia também:

Yahoo tem maior queda trimestral de receita em quatro anos

Conselho do Yahoo discute venda do negócio de internet

Com a mudança, o Yahoo vai se transformar em duas companhias de capital aberto no prazo de um ano: a primeira será dona de 15% do Alibaba e a segunda cuidará de todo o resto, como o serviço de e-mail Yahoo Mail, a plataforma de blogs Tumblr e diversos sites.

Segundo o presidente do conselho do Yahoo, <IP9,0,0>Maynard Webb</IP>, os negócios do Yahoo na web não estão à venda, ao contrário dos rumores da última semana. A nova empresa continuará a ser liderada pela CEO Marissa Mayer que, segundo o executivo, vai coordenar os esforços da empresa para melhorar os negócios de internet. A previsão é de que o processo de spin-off leve cerca de um ano para ser concluído.

O anúncio representa uma mudança na estratégia da empresa. A proposta inicial de Marissa, que assumiu o Yahoo em julho de 2012, era de separar a participação no Alibaba em nova empresa, a Aabaco. Isso permitiria que a empresa levantasse dinheiro para investir no negócio principal. Contudo, investidores tinham receio de que a operação gerasse o pagamento de uma taxa de até US$ 11 bilhões, reduzindo o valor de mercado da nova empresa.

Em comunicado, Webb afirmou que a separação de ativos é a melhor solução. “Após deliberações significativas, suspendemos a spin-off Aabaco. Entre outros fatores, ficamos preocupados com a percepção de mercado sobre o risco de taxa. O conselho continua comprometido em atingir resultados e em trazer benefícios aos acionistas. Estamos agora focados no plano de separação reversa”, disse.

Pressão. A mudança no plano foi o resultado de uma reunião do conselho do Yahoo que durou três dias na semana passada. Ela foi convocada após o fundo de investimentos Starboard Value enviar uma carta em que destacou o risco de taxação que a separação da fatia do Alibaba representava. O texto também sugeria que o Yahoo deveria encontrar um comprador para seu negócio de internet, que está com a receita estagnada em US$ 1,04 bilhão.

Durante a reunião, rumores indicavam que a gigante de telecomunicações Verizon estaria interessada na compra do Yahoo.

/AGÊNCIAS INTERNACIONAIS