Yahoo supera previsões em resultados do quarto trimestre de 2016 - Link - Estadão

Robert Galbraith/Reuters O Yahoo superou as previsões de analistas em 2016

O Yahoo divulgou nesta segunda-feira, 23, lucro e receita trimestral melhores do que o esperado. Além disso, a empresa disse que a venda do seu negócio principal de internet para a Verizon deve ser concluída ao longo do segundo trimestre deste ano, aliviando as preocupações de investidores de que o acordo possa entrar em colapso.

Segundo a empresa, os resultados operacionais do trimestre registraram um ganho de 15,4% na receita em comparação com o 2015. Com isso, a receita da empresa foi de US$ 1,47 bilhão — acima da média dos analistas de US$ 1,38 bilhão.

O lucro líquido do Yahoo, enquanto isso, foi de US$ 162 milhões — no ano anterior, a empresa registrou prejuízo total de US$ 4,43 bilhões.

A transação de US$ 4,8 bilhões da Verizon deveria acontecer no primeiro trimestre, mas foi adiada pela divulgação de duas violações cibernéticas que expuseram informações de mais de um bilhão de contas do Yahoo.

Produtos. A receita bruta do serviço de busca caiu 6%, a US$ 821 milhões, enquanto o Yahoo luta para recuperar fatia de mercado de rivais maiores, como o Google.