Yahoo tem maior queda trimestral em receitas em quatro anos - Link - Estadão

O Yahoo anunciou nesta terça-feira, 20, que suas vendas caíram 8% no último trimestre, para até US$ 1 bilhão, a maior queda dos últimos quatro anos.

A empresa reduziu também suas perspectivas de receita para o quarto trimestre deste ano, entre US$ 1,16 e 1,2 bilhão, frente aos US$ 1,25 bilhão do mesmo período do 2014 e abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam um valor de US$ 1,33 bilhão.

“O cenário que eles oferecem é horrível”, disse Sameet Sina, analista financeiro da B. Riley & Co. em declarações ao jornal “The Wall Street Journal”. As receitas do terceiro trimestre cresceram 7%, para US$ 1,23 bilhão e os lucros totalizaram US$ 76 milhões.

Marissa Mayer, a CEO do Yahoo, reconheceu que tem tido dificuldades para impulsionar a publicidade como área central de negócios da empresa, e deixou nas entrelinhas que a companhia pode passar por uma grande reorganização.

“Vemos um momento e uma oportunidade únicos no Yahoo! à medida que nos aproximamos de 2016 para reduzir nossos objetivos e ter menos produtos de maior qualidade”, disse Mayer nesta quarta, 21, em conferência com analistas.

A direção insistiu na necessidade de melhorar a relevância dos produtos oferecidos pelo Yahoo para o usuário final.

As ações do Yahoo caíram 16% no último ano e reagiram em baixa nas horas posteriores ao fechamento da bolsa de Nova York.

