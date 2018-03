Mariana Bazo/Reuters Mark Zuckerberg é presidente do Facebook

Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, finalmente rompeu o silêncio quatro dias após a revelação de um esquema de uso ilícito de dados de 50 milhões de usuários da rede social pela empresa de inteligência Cambridge Analytica. Leia, abaixo, a postagem completa compartilhada pelo executivo em seu perfil na rede social:

"Eu quero compartilhar uma atualização sobre a situação da Cambridge Analytica -- incluindo os passos que nós já tomamos e nossos próximos passos para resolver esse problema importante.

Nós temos a responsabilidade de proteger seus dados e, se não fizermos isso, não merecemos servir você. Eu tenho trabalhado para entender exatamente o que aconteceu e como ter certeza de que isso não aconteça de novo. A boa notícia é que as ações mais importantes para prevenir que isso aconteça novamente hoje, nós já tomamos há anos. Mas nós também cometemos erros, há mais a fazer, e nós precisamos fazer.

A seguir a linha do tempo dos eventos:

Em 2007, nós lançamos a plataforma do Facebook com a visão de que os aplicativos deveriam ser mais sociais. Seu calendário deveria ser capaz de mostrar os aniversários dos seus amigos, seus mapas deveriam mostrar onde seus amigos vivem, e sua agenda de contatos deveria mostrar suas fotos. Para fazer isso, nós permitimos que as pessoas fazer login em aplicativos e compartilhar quem eram seus amigos e algumas informações sobre eles.

Em 2013, um pesquisador da Universidade de Cambridge chamado Aleksandr Kogan criou um aplicativo de quiz de personalidade. Ele foi instalado por cerca de 300 mil pessoas que compartilharam seus dados, assim como alguns dados de seus amigos. Dada a forma como a plataforma funcionava neste momento, isso significa que Kogan foi capaz de acessar dezenas de milhões de dados de seus amigos.

Em 2014, para prevenir aplicativos abusivos, nós anunciamos que nós mudamos a plataforma inteira para limitar dramaticamente os dados que esses aplicativos podem acessar. Mais importante, aplicativos como o de Kogan não poderiam mais pedir por dados de amigos de uma pessoa, exceto se esses amigos também autorizassem o app. Nós também exigimos que os desenvolvedores pedissem nossa aprovação antes que eles pedissem qualquer dado sensível das pessoas. Essas ações poderiam prevenir que qualquer app, como o de Kogan, fosse capaz de acessar muitos dados atualmente.

Em 2015, nós soubemos por jornalistas do The Guardian que Kogan havia compartilhado dados de seu aplicativo com a Cambridge Analytica. O compartilhamento de dados sem o consentimento dos usuários é contra nossa política para desenvolvedores, então nós banimos Kogan imediatamente de nossa plataforma e demandamos que Kogan e a Cambridge Analytica certificassem formalmente que eles tinha excluído todos os dados impropriamente adquiridos. Eles entregaram essas certificações.

Na semana passada, nós soubemos pelo The Guardian, The New York Times e Channel 4 que a Cambridge Analytica não tinha excluído todos os dados, como eles nos tinham certificado. Nós imediatamente banimos eles de usarem qualquer um dos nossos serviços. A Cambridge Analytica disse que eles já excluíram os dados e concordaram em fazer um auditoria forense feita por uma empresa contratada por nós para confirmar isso. Nós também estamos trabalhando com os órgãos reguladores a medida que eles investigam o que aconteceu.

Essa foi uma brecha de confiança entre Kogan, Cambridge Analytica e o Facebook. Mas também foi uma brecha de confiança entre o Facebook e as pessoas que compartilham seus dados conosco e esperam que elas sejam protegidas por nós. Nós precisamos consertar isso.

Neste caso, nós já tomamos os passos mais importantes há alguns anos, em 2014, para prevenir que pessoas más acessem as informações das pessoas dessa forma. Mas há mais que nós precisamos fazer e vou destacar esses passos a seguir:

Primeiro, nós vamos investigar todos os aplicativos que tinham acesso a grandes volumes de informação antes de mudar nossa plataforma para reduzir o acesso em 2014, e vamos conduzir uma auditoria em qualquer aplicativo com atividades suspeitas. Nós vamos banir qualquer desenvolvedor que não concorde com a auditoria de nossa plataforma. Se acharmos desenvolvedores que usaram de forma errada informações pessoais identificáveis, nós vamos baní-los e vamos comunicar a todos afetados por esses aplicativos. Isso inclui as pessoas que tiveram dados usados por Kogan.

Em segundo lugar, nós vamos restringir o acesso de desenvolvedores a dados ainda mais para prevenir esse tipo de abuso. Por exemplo, nós vamos remover o acesso de desenvolvedores aos seus dados se você não tiver usado o aplicativo deles nos últimos três meses. Nós vamos reduzir os dados que são compartilhados com um app quando você faz login para apenas seu nome, foto de perfil e endereço de e-mail. Nós vamos exigir que os desenvolvedores não só peçam permissão, mas também assinem um contrato para pedir para qualquer pessoa o acesso aos dados dos usuários e outras informações privadas. E vamos ter mais mudanças para anunciar nos próximos dias.

Em terceiro lugar, nós queremos ter certeza de que você entende quais os aplicativos que tem autorização para acessar os seus dados. No próximo mês, nós vamos mostrar a todos uma ferramenta no topo do feed de notícias com os aplicativos que você usou e uma forma simples de revogar o acesso desses aplicativos aos seus dados. Nós já temos uma ferramenta para fazer isso nas configurações e agora vamos colocar essa ferramenta no topo de seu feed de notícias para ter certeza de que todos possam vê-la.

Além dos passos que já tomamos em 2014, eu acredito que esses são os próximos passos que temos que tomar para continuar a manter nossa plataforma segura.

Eu comecei o Facebook e, no fim do dia, eu sou o responsável pelo que acontece em nossa plataforma. Eu estou comprometido em fazer o que for necessário para proteger nossa comunidade. Embora esse problema específico envolvendo a Cambridge Analytica não possa acontecer com novos aplicativos atualmente, isso não muda o que aconteceu no passado. Nós vamos aprender com essa experiência para manter nossa plataforma segura e tornar nossa comunidade mais segura para todos no futuro.

Eu gostaria de agradecer todos que continuam a acreditar em nossa missão e trabalho para construir essa comunidade juntos. Eu sei que leva mais tempo para resolver todos esses problemas do que nós gostaríamos, mas eu prometo que vamos trabalhar nisso e vamos construir um serviço melhor no longo prazo."