Mariana Bazo/Reuters Mark Zuckerberg é presidente do Facebook

Em entrevista realizada na manhã desta segunda-feira, 2, a Vox, o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, rebateu as críticas de uso de dados privados de usuários da rede social para alcançar lucros dizendo que o modelo é "a única forma possível de manter a plataforma funcionando". A declaração é uma resposta as críticas ditas pelo líder da Apple, Tim Cook, na semana passada, que alegou que empresas como o Facebook não deveriam se beneficiar dessas informações.

Cook tinha declarado que o Facebook e o Google tentam aprender tudo sobre os usuários para depois monetizar as informações. “Achamos isso errado e não é o tipo de empresa que a Apple quer se tornar”, disse.

Em resposta, Zuckerberg afirmou que tratar o assunto dessa forma é extremamente simplista e não é completamente verdadeiro.

“Se você deseja criar um serviço que ajude a conectar todos no mundo, há muitas pessoas que não podem pagar. E um modelo apoiado por publicidade é o único modo racional”, disse durante a entrevista. “Isso não significa que não estamos focados em servir pessoas”, completou.

O executivo do Facebook aproveitou a e entrevista para alfinetar os altos valores cobrados pela Apple em seus produtos. Zuckeberg disse que as pessoas não deveriam acreditar “que as empresas que tentam cobrar a mais por seus produtos realmente se importam” com seus usuários.

“Se você não quer construir um serviço que sirva apenas para pessoas ricas, então precisa fazer algo que as pessoas consigam pagar”, completou.

Histórico. Essa não é a primeira vez que os executivos trocam alfinetadas. Desde 2015, Cook faz críticas ao modelo de negócio de empresas de tecnologia que usam dados dos usuários. Desde então, Mark Zuckerberg tem rebatido as críticas defendendo a estratégia usada pelo Facebook.